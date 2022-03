Risultato positivo per la campagna Telethon Natale 2021, che nella provincia di Bologna ha raccolto 54.288,69 euro, interamente destinati alla ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare.

Nonostante il protrarsi degli effetti della pandemia, è stato possibile realizzare anche banchetti promozionali nelle piazze della città e in altri luoghi come il Centro Via Larga e i punti di raccolta presso bar e distributori di carburanti. Hanno aderito all’iniziativa anche 26 edicole di SI.NA.G.I. – Sindacato Nazionale Giornalai, nuovo importante partner nazionale di Telethon accanto alla UILDM, l’Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare.

“Alla conclusione della campagna di raccolta fondi di Natale 2021, patrocinata dal Comune, vogliamo molto vivamente congratularci con tutti i donatori ed i sostenitori bolognesi per l’adesione e per l’appassionata partecipazione a tutte le iniziative realizzate- dichiara l’assessore ai Rapporti con il Consiglio comunale Massimo Bugani-. “Un sostegno che rinnova, anno per anno, una grande sensibilità per la ricerca medico-scientifica con un interesse ed una disponibilità encomiabile della cittadinanza”.

La mobilitazione per la lotta alle malattie genetiche rare continua con Telethon Primavera che ripropone per la Festa della mamma e nel periodo pasquale la distribuzione dei Cuori di biscotto che saranno disponibili dal 10 aprile presso il Coordinamento Telethon Bologna (Stazione Fs di Borgo Panigale) e la sede UILDM Bologna (Zona Universitaria). L’elenco dei punti di raccolta e delle edicole aderenti è consultabile on line su www.telethon.it e www.telethonbologna.it.