A Castelvetro “Note al chiaro di luna” del Corpo bandistico e la “Carsinteda” degli Alpini

Nell’ambito del cartellone castelvetrese “Sere d’estate”, sabato 5 luglio, alle ore 21, sulla centrale piazza Roma, tradizionale concerto estivo del Corpo bandistico di Castelvetro sotto il titolo di “Note al chiaro di luna”. Anche quest’anno un concerto ampio, con spazio a vari generi musicali, dalle composizioni per banda alla musica classica, dalle colonne sonore dei film fino alla musica moderna.

Già dalle ore 19, sempre in piazza, l’altrettanto tradizionale “Carsinteda” in compagnia del Gruppo Alpini di Castelvetro. Durante la serata apertura straordinaria dell’esposizione di abiti in stile rinascimentale “Fili d’oro a Palazzo” dell’associazione Dama Vivente.

Il Corpo bandistico di Castelvetro proseguirà poi i propri concerti estivi serali (sempre ore 21) nei parchi cittadini: il 10 luglio a Cà di Sola (Parco 2 Agosto), il 16 luglio al Parco di Levizzano e il 24 luglio a Castelvetro (Parco via Parini).