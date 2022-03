L’avvicinarsi della chiusura dello stato di emergenza nazionale relativo alla situazione pandemica, in programma per il prossimo 31 marzo 2022, rende necessaria, nella speranza di una minore circolazione del virus SARS-CoV-2, la rimodulazione di alcuni interventi sanitari in funzione delle reali esigenze anche in vista di un progressivo ritorno alle normali attività, mantenendo comunque l’attenzione alle misure di prevenzione delle infezioni e ai percorsi organizzativi posti in essere.

Di seguito, le principali novità che riguardano i tamponi:

l’esecuzione presso le farmacie convenzionate della provincia dei tamponi antigenici rapidi di fine isolamento e di fine quarantena a carico del SSR potrà realizzarsi sino al giorno venerdì 19 marzo 2022 incluso. Dopo tale data eventuali tamponi di chiusura isolamento o quarantena con costo o onere economico a carico del SSR saranno eseguiti solo presso l’Azienda USL;

a partire dal 20 marzo 2022 i test di chiusura dell’isolamento e della quarantena (antigenici o molecolari) saranno eseguiti, a carico SSR, presso l’Azienda USL con le consuete modalità organizzative;

resta la possibilità per i cittadini – se asintomatici da almeno tre giorni – di eseguire con onere a proprio carico, i test antigenici rapidi in farmacia nella funzione di chiusura dell’isolamento o della quarantena, qualora tale opzione sia ritenuta preferibile dai cittadini stessi; resta inoltre, in via generale, la possibilità di eseguire in farmacia test antigenici rapidi nasali di screening a carico del cittadino al prezzo di 15 €;

a partire dal 1 aprile 2022 compreso si interrompe la possibilità di eseguire presso le farmacie tamponi rapidi a prezzi calmierati nella popolazione 12-18 anni non compiuti e test gratuiti a persone con esenzione alla vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19.

Si ricorda che resta la possibilità per i cittadini con assistenza sanitaria nella regione e che abbiano completato la vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19 con la dose booster, di utilizzare il Fascicolo sanitario elettronico (FSE) per comunicare l’esito di un self test per stabilire l’inizio e la fine dell’isolamento in caso di positività al SARS-CoV-2, registrando su FSE l’impiego di uno dei test rapidi elencati nella lista tamponi autotesting pubblicati sul sito della regione all’indirizzo web

https://salute.regione.emilia-romagna.it/tamponi-autotesting.