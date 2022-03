Ritorna, domenica 20 marzo, dopo un’assenza di qualche anno, la Maratonina dei Colli, classica del podismo bolognese. La gara prenderà il via alle 8.30 da Parco Cavaioni e si snoderà lungo il seguente percorso:

Parco Cavaioni, via di Casaglia, via di Ravone, via del Genio, via Gaibola, via Pozzetti, via dei Colli, via Golfreda, via della Trappola, via Gaibara, via Santa Liberata, via Monte Donato, via Gaibara, via delle Lastre, via dei Colli, via Cavaioni, arrivo parco Cavaioni.

Il settore Mobilità del Comune, per permettere il regolare svolgimento della manifestazione, ha emanato un’ ordinanza che regola la circolazione nella fascia oraria dalle 8 alle 12 di domenica 20 marzo.

Divieto di transito veicolare nelle seguenti strade:

dalle ore 8.30 alle ore 8,55

Parco Cavaioni, via di Casaglia

Parco Cavaioni, via di Casaglia dalle ore 08.55 alle ore 09.15

via di Casaglia, via di Ravone

via di Casaglia, via di Ravone dalle ore 9.15 alle ore 09.20

via di Ravone, via del Genio

via di Ravone, via del Genio dalle ore 9.20 alle ore 09,45

via del Genio , via Gaibola

via del Genio , via Gaibola dalle ore 9,45 alle ore 10,00

via Gaibola , via Pozzetti

via Gaibola , via Pozzetti dalle ore 10,00 alle ore 10,05

via Pozzetti , via dei Colli

via Pozzetti , via dei Colli dalle ore 10,05 alle ore 10.15

via dei Colli, via Golfreda

via dei Colli, via Golfreda dalle ore 10,15 alle ore 10,30

via Golfreda , via Trappola

via Golfreda , via Trappola dalle ore 10,30 alle ore 10,35

via Trappola , via Gaibara

via Trappola , via Gaibara dalle ore 10,35 alle ore 10,50

via Gaibara , via Santa Liberata

via Gaibara , via Santa Liberata dalle ore 10,50 alle ore 10,55

via Santa Liberata, via Monte Donato

via Santa Liberata, via Monte Donato dalle ore 10,55 alle ore 11,05

via Monte Donato , via Gaibara

via Monte Donato , via Gaibara dalle ore 11,05 alle ore 11,05

via Gaibara, via delle Lastre

via Gaibara, via delle Lastre dalle ore 11,05 alle ore 11,20

via delle Lastre , via dei Colli

via delle Lastre , via dei Colli dalle ore 11,05 alle ore 11,25

via dei Colli , via Cavaioni

via dei Colli , via Cavaioni dalle ore 11,20 alle ore 11,30

via Cavaioni , arrivo Parco Cavaioni

Dal divieto sono esclusi i veicoli di pronto intervento, veicoli ufficiali di servizio al seguito della manifestazione, mezzi di soccorso, Forze di Polizia e veicoli che accedono a proprietà private.