Sono arrivati nella mattinata di oggi dieci nuovi agenti, che andranno ad integrare l’organico delle Polizia locale di Reggio Emilia. Ad aprile, altri 11 agenti andranno a completare il piano assunzioni, che infonderà nuova linfa al Corpo garantendo una maggior presenza delle pattuglie sul territorio. Le nuove leve saranno, infatti, assegnate nei quartieri della Città storica, sul territorio della Sud-Ovest e della Nord-Est.

I neoassunti, tutti ragazzi di età compresa fra i 24 e i 30 anni, hanno partecipato al corso-concorso indetto lo scorso autunno dalla Regione Emilia-Romagna e, tra le diverse destinazioni possibili, hanno scelto Reggio Emilia come luogo di lavoro e di vita. In attesa della nuova divisa, che indosseranno fra alcuni giorni, i ragazzi affiancheranno le pattuglie già regolarmente in servizio indossando la pettorina ad alta visibilità.