Valeria Angione, attrice, content creator e star del web, si è fatta strada in pochissimo tempo dando il meglio di sé sui social media e ottenendo un grande seguito; ora è pronta a tornare da protagonista con uno spettacolo tutto suo, Riparto da me, che andrà in scena il 17 marzo (ore 21) al Teatro Celebrazioni di Bologna.

Classe 1995, nata a Bologna ma cresciuta a Napoli, Valeria Angione ha sempre avuto il sogno di fare l’attrice: nel 2007, infatti, entra a far parte della compagnia teatrale di Maurizio Casagrande, dimostrando fin da subito le sue ottime doti attoriali, diplomandosi in seguito in recitazione teatrale e cinematografica. Nel 2016 inizia a pubblicare contenuti divertenti e scherzosi, raccontando con naturalezza e ironia la vita e le difficoltà dei giovani. Oggi, grazie al suo enorme talento, la sua fan base conta più di 750mila follower, tutti giovanissimi. L’idea dello spettacolo nasce quindi dalla volontà di portare sul palco e al pubblico di tutta Italia i personaggi che interpreta tutti i giorni sui social, oltre a nuove performance e tante grandi sorprese.

La biglietteria del Teatro Celebrazioni è aperta dal lunedì al sabato, dalle ore 15.00 alle ore 19.00 (Tel: 051.4399123 – E-mail: info@teatrocelebrazioni.it). Per assistere agli spettacoli e agli eventi in Teatro è obbligatorio indossare la mascherina FFP2 e presentare il Super Green Pass.