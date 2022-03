Nella giornata di ieri, a Reggio Emilia, si è svolto un servizio di controllo del territorio interforze in collaborazione con il Reparto Prevenzione Crimine Emilia Romagna Occidentale che ha interessato le aree più calde della città quali la zona Stazione Storica e le aree adiacenti. Nell’ambito di questo, alle ore 21:45 circa, gli operatori impegnati nel servizio sono intervenuti in via Sante Vincenzi su segnalazione di una rissa.

Sul posto gli agenti venivano avvicinati da alcuni passanti che informavano della presenza di alcune persone sospette verso il vicino giardino nel parcheggio dell’ex polveriera, dove in effetti c’erano tre soggetti di nazionalità straniera, uno dei quali con evidenti segni di patite percosse. Quest’ultimo, riferiva agli operatori invenuti di essere stato aggredito da alcuni soggetti, datisi poi alla fuga, dei quali però non riusciva a fornire identità e descrizione. Gli altri due presenti, uno dei quali con precedenti di polizia, riferivano di essere giunti successivamente sul luogo dell’aggressione, per soccorrere il loro connazionale.

Ultimati gli accertamenti, gli operatori del Reparto Prevenzione Crimine Emilia Romagna Occidentale, transitavano nuovamente su via Sante Vincenzi, dove venivano chiamati da altro cittadino di nazionalità straniera che riferiva di essere stato aggredito, insieme a due colleghi di lavoro, in quel momento non presenti sul luogo del fatto, da circa 5 soggetti, anch’essi dileguatisi. Tutti i soggetti presenti sui luoghi delle aggressioni venivano identificati dagli operatori che procedevano ad assumere tutte le informazioni del caso e ad escutere eventuali testimoni. Tutti hanno rifiutato le cure mediche. Sono in corso di accertamento le ragioni e le dinamiche del litigio, nonché l’identità degli autori e di altri eventuali soggetti coinvolti.

Nell’ambito del servizio, coordinato da un funzionario della Polizia di Stato, sono stati in totale identificati 65 soggetti di cui 25 stranieri e sottoposti a controllo 15 veicoli.