UDINE (ITALPRESS) – La Roma riacciuffa al photofinish una partita che sembrava persa e strappa un punto al Friuli contro l’Udinese. 1-1 il risultato finale: bianconeri in vantaggio al 16′ con Molina e padroni del campo per gran parte del match, forcing finale dei giallorossi e rigore di Pellegrini realizzato al 93′. Parte bene la squadra di casa, che trova dopo 10′ la prima occasione: ottimo suggerimento di Deulofeu per Pereyra che da posizione defilata scavalca Rui Patricio con un pallonetto insidioso ma manca di poco lo specchio. Il dialogo tra l’argentino e lo spagnolo continua a creare pericoli e, poco dopo, mette Molina nelle condizioni di calciare da breve distanza. Rui Patricio devia in corner, sul quale lo stesso Molina scarica, questa volta dalla distanza, il sinistro che vale l’1-0. Con pazienza i giallorossi provano a guadagnare campo e producono, al 32′ l’unico tiro in porta del loro primo tempo: il tentativo è di Oliveira, ma non crea grattacapi a Silvestri. La reazione dell’Udinese è invece veemente, con Makengo che al 38′ ruba la sfera a Zalewski e colpisce la traversa dal limite dell’area. La ripresa ricomincia da dove era terminata, ovvero con Makengo che sfiora il raddoppio. Il francese si trova il pallone sul destro e la sua conclusione termina sul fondo. Mourinho lancia nella mischia anche Afena-Gyan, subito pericoloso con un destro a giro di poco alto. L’assetto più offensivo degli ospiti crea ora qualche difficoltà in più all’Udinese: al 76′ Silvestri intercetta con la punta delle dita il cross di El Shaarawy, l’azione prosegue e ci provano sia Pellegrini e Veretout, con Pablo Marì che fa diga. L’Udinese resiste, ma in pieno recupero l’arbitro Di Bello rileva un tocco di mano in area di Zeegelaar e assegna il penalty con cui Pellegrini ristabilisce in zona Cesarini la parità.

(ITALPRESS).