ROMA (ITALPRESS) – Un bus con a bordo una cinquantina di rifugiati provenienti dall’Ucraina, per cause ancora da accertare, si è rovesciato mentre percorreva all’autostrada A14, all’altezza di Forlì. Sul posto sono al lavoro alcune squadre vigili del fuoco. Il bilancio provvisorio, secondo quanto riferito dai soccorritori, è di un morto e alcuni feriti. Le operazioni di soccorso sono iniziate alle 6.30 al chilometro 101 della A14, corsia Sud. Sul posto anche gli uomini della Polizia Stradale che hanno prestato soccorso al pullman. Il mezzo era proveniente dall’Ucraina con destinazione finale Pescara. I passeggeri si trovano nella caserma della sottosezione polizia stradale di Forlì per ricevere una prima assistenza in attesa di riprendere il viaggio.

(ITALPRESS).