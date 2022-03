Il 15 marzo fa tappa al Teatro Duse di Bologna il ‘Vale la pena Tour’ degli Inti-Illimani. Lo storico gruppo cileno torna ad esibirsi dal vivo in Italia con Giulio Wilson, geniale cantautore fiorentino dallo stile ricercato fuori dal tempo. Il ‘Vale la pena tour’, è promosso da Imarts in collaborazione con Amnesty International Italia e supporta la campagna di sensibilizzazione a sostegno dei diritti umani e a tutela dei migranti. Il concerto sarà, infatti, un’occasione per ritrovarsi in teatro a cantare insieme musica di pace e di speranza, canzoni contro ogni forma di guerra.

Da sempre ambasciatori di pace, della resistenza contro le dittature e le ingiustizie, del patrimonio musicale dell’America Latina, gli Inti-Illimani hanno cantato e gridato forte il loro impegno civile contro le lotte di classe, in difesa della democrazia e del progresso, contro ogni forma di abuso, di repressione e di violenza.

Biglietti da 12,50 a 35,00 euro. Teatro Duse – Via Cartoleria, 42 Bologna – Tel. 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it Dal martedì al sabato, dalle ore 15 alle 19 e da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. On line: teatroduse.it | Vivaticket | Ticketone