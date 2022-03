Andrà in scena al Teatro Comunale di Guastalla, giovedì 10 marzo alle ore 21, “IL NODO” di Johnna Adams, una produzione Società per Attori e Goldenart Production con Ambra Angiolini e Arianna Scommegna e la regia di Serena Sinigaglia. Musiche Mauro Di Maggio e Luna Vincenti, scene Maria Spazzi, costumi Erika Carretta, Light designer Roberta Faiolo.

Nell’aula di una scuola pubblica è l’ora di ricevimento per una insegnante di quinta classe elementare. La maestra è tesa, ha la testa altrove, è in attesa di una telefonata che non arriva mai. Al colloquio si presenta inaspettatamente la madre di un suo allievo. Vuole parlarle ma non sarà un dialogo facile. Suo figlio alcuni giorni prima è stato sospeso, è tornato a casa pieno di lividi e lei vuole a tutti i costi capire perché. È stato vittima di bullismo o forse lui stesso è stato un molestatore? Forse l’insegnante l’ha trattato con asprezza? Sciogliere questo nodo, cercare la verità è l’unica possibilità a cui aggrapparsi. Perché, come conseguenza di quel fatto, il figlio ha commesso qualcosa di tremendo, di irreparabile. E solo un confronto durissimo tra le due donne potrà dare un senso al dolore, allo smarrimento e al loro reciproco, soffocante senso di colpa.

Società per Attori e Goldenart con Ambra Angiolini e Arianna Scommegna

Biglietti da 7,00 a 22,00 euro – Info: telefono: 0522- 839756/61 – e-mail: ufficiocultura@comune.guastalla.re.it