Riprende in marzo 2022 il progetto “Buongiorno, oggi ti leggo…”, rivolto agli ospiti delle 7 Case Residenza Anziani gestite dall’ASP di Reggio Emilia- Città delle Persone (Villa Erica, Villa Primula, Villa Le Magnolie, Villa Margherita, Villa Le Mimose, I Tulipani, I Girasoli).

L’iniziativa nasce da una proficua collaborazione tra le due realtà, Multiplo Centro Cultura del Comune di Cavriago e ASP Reggio Emilia – Città delle Persone, per proporre momenti di stimolazione cognitiva e svago agli ospiti delle strutture grazie a letture delle Amiche del Multiplo, trasmesse in diretta tramite videoconferenza.

L’11 marzo, giorno della diciottesima edizione di “M’illumino di Meno”, iniziativa lanciata da “Caterpillar” e Rai Radio2 per promuovere il risparmio energetico, è l’occasione per riannodare il filo delle storie; le lettrici proporranno letture dedicate a stili di vita sostenibile, prendendo spunto dagli usi di un tempo e dai suggerimenti degli stessi ospiti.

Il progetto è stato avviato un anno fa, nel marzo 2021, e coinvolge a turno una delle 10 lettrici che dal Multiplo si dedicano ad appuntamenti periodici sempre molto attesi e apprezzati. In collegamento video queste visite virtuali prendono il via dalla lettura di alcune pagine come spunto per avviare un confronto, un dialogo che arricchisce e gratifica tutti, ospiti e lettrici.

Le storie uniscono, si creano connessioni inattese, ci si racconta, si impara ad ascoltare, ad accogliere seppur in uno spazio virtuale con calore e sensibilità e si rafforzano i legami tra generazioni. Prezioso il supporto e la collaborazione delle bibliotecarie del Multiplo per la scelta delle letture e delle operatrici delle Case Residenza per indirizzare e favorire la relazione.

Da marzo a luglio 2021 gli incontri di videolettura sono stati 26, hanno coinvolto tutte le Case Residenza Anziani e hanno visto la partecipazione di circa 200 anziani.

Tra le proposte di lettura hanno avuto grande successo le biografie di personaggi famosi o locali reggiani, come Antonio Ligabue, Romolo Valli e Orietta Berti. Di grande coinvolgimento sono state anche le pagine di descrizione di luoghi significativi di Reggio Emilia, e racconti di costumi e tradizioni del passato che hanno attivato ricordi e memorie da condividere. Molto apprezzate anche le pagine di Adele Grisendi tratte da “Bellezze in bicicletta”, “Enciclopedia dei proverbi reggiani” di Giuliano Bagnoli per giocare con detti e sentenze, i ricordi del cantautore emiliano Francesco Guccini raccolti nel “Dizionario delle cose perdute” e “L’Osteria della Fola” di Giuseppe Pederiali.

Info: Multiplo Centro Cultura, www.comune.cavriago.re.it/multiplo, 0522/373466 e multiplo@comune.cavriago.re.it.