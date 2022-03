Per lavori su rete idrica, previsto restringimento stradale con senso unico alternato in via Malmusi n.6 e in via Torrente Dragone, dalle 8.00 alle 18.00 del 9 marzo. A ciò si aggiunge la chiusura di via Brascaglia n.3 dalle 8.00 alle 18.00 del 10 marzo. Tali divieti saranno evidenziati al pubblico mediante apposita segnaletica verticale.



