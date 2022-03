Seconda giornata di gare alle Piane di Mocogno, in provincia di Modena, dove da ieri (venerdì 4 marzo) si stanno svolgendo i Campionati Italiani Sci di Fondo U16 e la Coppa Italia Gamma.

Gli oltre 300 atleti in gara, provenienti da tutta Italia, quest’oggi erano impegnati con la Gara INDIVIDUALE in tecnica libera su diverse distanze: 2 giri da 2,5 km per la categoria U16 femmine, 3 giri da 2,5 km per la categoria U16 maschi, 4 giri da 2,5 km per la Senior femminile e 6 giri da 2,5 km per la Senior maschile.



PODIO U16 FEMMINILE

1° GAUTERO Carlotta AOC S.C. ALPI MARITTIME

2° SCHWITZER Marie AA AMATEURSPORTCLUB SARN

3° MORANDINI Anastasia TN A.S.D. CAURIOL

PODIO U16 MASCHILE

1° POZZI Federico AC ALTA VALTELLINA

2° BIANCHI Niccolo’ Giovanni AC A.S.D. SPO RTING CLUB

3° ROMANO Alessio AOC SKI AVIS BORGO LIBERTAS

PODIO SENIOR FEMMINILE

1° CORRADINI Stefania TN SOTTOZERO NORDIC TEAM

2° HUTTER Sara FSN GRUPPO SPORTIVO FIAMM

3° COLOMBO Laura FSN C.S. ESERCITO

PODIO SENIOR MASCHILE

1° GARDENER Stefano FSN C.S. CARABINIERI SEZ.

2° BERTOLINA Mirco FSN C.S. CARABINIERI SEZ.

3° MONTELLO Giuseppe FSN C.S. ESERCITO

Ad ospitare la manifestazione, organizzata dalla società di casa Olimpic Lama asd in collaborazione con CAE FISI, è il Centro Fondo Lama Mocogno, dal 2019 C entro Federale dalla FISI – Federazione Italiana Sport Invernali.

A premiare i vincitori sono stati il Presidente CAE FISI Giulio Campani, il Vice Presidente CAE FISI Enrico Quadri e il Vicesindaco del Comune di Lama Mocogno Fabio Canovi.

Il weekend di gare alle Piane di Mocogno si concluderà domani, domenica 6 marzo 2022: in programma dalle 9.30 la Gara STAFFETTA TL valida come Campionato Italiano U16 e a seguire Gara INSEGUIMENTO TL valida come Coppa Gamma. Per l’occasione al Centro Fondo Lama Mocogno arriveranno due nomi illustri: il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e il Presidente della FISI Flavio Roda.