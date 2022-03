Riprende ufficialmente la stagione del retrorunning e lo fa con addirittura tre appuntamenti sportivi in una settimana appena. Si parte sabato 12 alle ore 17 con la “Sport in Libertà” a Secchia di Soliera, gara campestre di circa 1 km, proseguendo alle 8.30 della mattina successiva a Pieve di Cento (BO), in occasione della Maratonina delle 4 Porte, con una impegnativa prova su strada di oltre 3 km.

Appuntamento clou domenica 20 marzo a Sarmeola di Rubano (PD) dove alle ore 11 andrà in scena il Campionato Italiano di Retrocampestre di 1600 metri complessivi in occasione della tradizionale “Corritalia”.

Scalda i motori il vignolese Alberto Venturelli, alla sua ottava stagione nella corsa all’indietro: “abbiamo bisogno di un po’ di normalità in questo difficilissimo periodo storico e lo sport come sempre è voce di pace e di spensieratezza. Per quanto riguarda me ho superato alcuni problemi fisici nella corsa in avanti, ma che fortunatamente non ho riscontrato correndo all’indietro. Con il mio Coach Francesco Guerra stiamo facendo una preparazione intensa in vista di questo impegnativo inizio di stagione dove mi auguro di poter dire la mia”.