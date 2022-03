Personale del Commissariato di P.S. di Carpi ha denunciato in stato di libertà un cittadino straniero di 50 anni per il reato di furto di energia elettrica. L’uomo, dopo aver fatto accesso ad un locale condominiale forzandone la serratura, aveva collegato una prolunga ad una presa di corrente per portare l’energia elettrica fino all’appartamento locatogli.



