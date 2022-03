Quasi in contemporanea, ieri sera verso le 23, i Vigili del Fuoco hanno ricevuto due richieste di soccorso per incendio.

A Bastiglia, in via Vivaldi si sono sviluppate fiamme all’interno di un capannone adibito a lavorazione metalli. Due squadre sono state impegnate fino all’una per aver ragione dell’incendio. Danni ingenti, distrutto un muletto e diverse attrezzature.

Contemporaneamente, altre due squadre sono state inviate nel territorio del comune di Serramazzoni per un incendio che si stava propagando sul tetto di una casa a due piani. Danni a circa 25 mq di copertura in legno. Anche in questo caso nessun ferito.