Inizieranno domani, mercoledì 2 marzo salvo avverse condizioni meteo, i lavori per la creazione di un impianto di irrigazione interrato all’interno del parco Ducale, interamente dedicato alle alberature poste a dimora nelle scorse settimane rispettivamente sui filari perimetrali (Est – Ovest e Sud), il doppio filare centrale e la porzione di verde posta a sud est di via Indipendenza (prosecuzione del cannocchiale prospettico “Ducale – Belvedere”).

Il progetto ha un costo complessivo di 25.000 € iva compresa ed una durata stimata in 45 giorni lavorativi.

“Come annunciato a suo tempo – commenta il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani – con questo progetto andiamo ad ultimare i lavori di sistemazione e messa in sicurezza del parco Ducale. Nostro malgrado abbiamo dovuto abbattere diversi pioppi cipressini, che erano a rischio schianto e per questo pericolosi per le tante persone che frequentano il parco in ogni stagione, ma ogni pianta abbattuta è stata sostituita con una giovane ma già formata, che però necessita di un idoneo impianto d’irrigazione per poter attecchire definitivamente e non rischiare, con l’ormai imminente arrivo delle primavera e di temperature più alte, di seccare”.

L’automazione sarà in grado di somministrare la giusta quantità d’acqua ad ogni singola alberatura, garantendo una gestione ottimizzata dell’impianto e della manodopera, evitando inutili sprechi e permettendo il corretto attecchimento delle essenze arboree, che risulterebbe pressoché impossibile in assenza di un costante adacquamento, visti i cambiamenti climatici che hanno contraddistinto gli ultimi anni, caratterizzati da temperature torride e repentini passaggi da una primavera fresca a un’estate di fuoco.

L’impianto si svilupperà su tutto il perimetro dell’area verde e a margine del doppio filare centrale, prevedendo, ove necessario, l’attraversamento della viabilità interna, attraverso la posa in opera di un tubo corrugato passacavo.