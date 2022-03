Il Presidente della Provincia Giorgio Zanni ha visitato insieme al Sindaco Enrico Ferretti il Comune di Ventasso, accompagnati dal vicesindaco Daniele Costa e dall’Ing. Valerio Bussei Dirigente del Servizio Infrastrutture e Mobilità Sostenibile della Provincia.

L’incontro istituzionale è iniziato dalla sede del Comune a Cervarezza con un breve saluto ai dipendenti comunali ed è proseguita a Ramiseto per verificare la viabilità e gli accessi all’abitato e ha fatto tappa alla Bronzoni Motori elettrici srl eccellenza del territorio che si occupa dal 1976 della produzione di motori elettrici asincroni. La visita è proseguita nella frazione di Valbona, cuore dell’imprenditorialità agricola del Comune per poi proseguire a Cerreto Laghi e Cerreto Alpi. Nelle ultime due località il Presidente Zanni ha incontrato i gestori delle piste e degli impianti del Comprensorio Sciistico che vedrà la realizzazione di un nuovo impianto di risalita finanziato interamente dalla Regione e ha visitato il cantiere del Palaghiaccio e il Circolo sportivo ricreativo di Cerreto Alpi: un importante spazio che non ha solamente una funzione sociale, quanto di mantenimento di servizi per l’abitato.

L’occasione è stata utile anche per condividere con il sindaco Ferretti una serie di lavori che partiranno già nelle prossime settimane e proseguiranno scadenzati per tutto il 2022. Interventi di manutenzione straordinaria per oltre 2 milioni di euro nel Comune di Ventasso finanziati con fondi statali, di protezione civile e della Provincia stessa che interverranno con opere di sostegno e di consolidamento sul manto stradale e sui fenomeni franosi e di dissesto idrogeologico.

«La visita al Comune di Ventasso – ha dichiarato il Presidente Zanni – ha lo scopo di stare sempre vicini al territorio, avendo particolare attenzione per la montagna e le sue necessità. L’eccellenza di ditte come la Bronzoni Motori che da Ramiseto esporta in tutto il mondo, così come l’offerta turistica e naturalistica degli impianti del Cerreto e del Ventasso e dei numerosi sentieri, sono certamente un punto di partenza importante da cui passa il rilancio di un territorio che combatte coraggiosamente ogni giorno contro il fenomeno dello spopolamento cercando di rilanciarsi con progetti innovativi e dal protagonismo diffuso a sostegno di servizi e socialità. La Provincia, nonostante le difficoltà legate ad una ancora tanto attesa riforma delle provincie che torni a dare la giusta capacità economica a questi enti fondamentali nel raccordo, coordinamento e sostegno soprattutto ai piccoli e medi Comuni, è in campo e sempre lo sarà al fianco delle comunità reggiane, pronta a fare la propria parte sempre e con particolare attenzione alle aree interne e all’Appennino.

Un sostegno che si concretizza ormai da tre anni anche grazie ad uno stanziamento straordinario annuale di 500mila euro destinati ogni anno al “progetto Montagna”: finanziamenti per manutenzioni stradali che si sommano a quelli già destinati tradizionalmente al comparto sud del territorio, e destinati appunto unicamente ai comuni montani reggiani. A tal proposito – conclude Zanni – insieme al Consigliere delegato Nico Giberti inizieremo dalla prossima settimana gli incontri con le sette Unioni dei Comuni reggiani per aggiornare le necessità di intervento su tutto il territorio provinciale e continuare così la condivisione ed il confronto con tutte le Amministrazioni locali e concertare la priorità degli interventi da mettere insieme in campo anche per l’annualità 2022».