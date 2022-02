Sul gradino più alto del podio. La Conad Volley Tricolore di Reggio Emilia ha vinto la 25^ edizione della Coppa Italia di serie A2 maschile. Un risultato prestigioso per la squadra reggiana, che per la prima volta conquista l’ambito trofeo, che il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, ha voluto riconoscere, premiando atleti e dirigenza.

“Una grande impresa, per un primo trionfo da ricordare”. Recita così il messaggio inciso nella targa consegnata da Bonaccini oggi a Bologna, nella sede della Regione, nel corso di una breve cerimonia in Sala Giunta.

“Onore al merito per una bellissima vittoria, che dimostra come tenacia e spirito di squadra, oltre all’indubbio valore agonistico, paghino sempre. Mi auguro davvero che a questa seguiranno altre affermazioni, che contribuiranno a tenere alto il prestigio dello sport emiliano-romagnolo– ha detto Bonaccini -. Abbiamo alle spalle due anni molto difficili e lo sport è stato sicuramente uno dei settori che ha pagato il prezzo più alto alle restrizioni imposte dalla pandemia. Ora che grazie soprattutto alla campagna vaccinale la situazione sta migliorando, guardiamo tutti con più fiducia al futuro, e proprio lo sport, con le emozioni uniche che sa trasmettere, può e deve essere uno strumento fondamentale di ripartenza e di condivisione tra le persone. Ne abbiamo bisogno”.

Alla premiazione, presente anche Giammaria Manghi, capo della segreteria politica della Presidenza della Regione, sono intervenuti l’Amministratore delegato della società, Azzio Santini, il direttore generale, Loris Migliari, e l’allenatore Vincenzo Mastrangelo. In rappresentanza degli atleti, il capitano Fernando Garnica, il vicecapitano Nicola Sesto e i giocatori Diego Cantagalli, Tim Held e Davide Morgese.

“Questa Regione investe molto nello sport- ha aggiunto Bonaccini-. Non solo i grandi eventi, ma tutto lo sport, con un’attenzione particolare alla pratica di base e alla riqualificazione della rete di spazi e impianti nei comuni, per renderla più bella, sicura, funzionale. E’ un impegno che abbiamo avviato nella passata legislatura e che stiamo continuando a portare avanti. Oggi più che mai, certi che proprio lo sport possa essere un’occasione di crescita equilibrata per i nostri ragazzi, oltre che di benessere per tutta la cittadinanza”.

Conad Volley Tricolore di Reggio Emilia ha conquistato la Coppa Italia di A2 dopo aver superato in quattro set BAM Acqua San Bernardo Cuneo.