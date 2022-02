Da martedì 1° marzo 30 nuove telecamere di videosorveglianza saranno in funzione sul territorio di Calderara di Reno. Equamente distribuite tra il centro, le frazioni, il Bargellino e gli altri insediamenti produttivi, hanno l’obiettivo di disincentivare l’abbandono dei rifiuti, soprattutto nella zona industriale, e di prevenire atti vandalici e illeciti sul territorio, in particolare lontano dai centri maggiormente abitati. I dispositivi si aggiungeranno ai 92 già presenti e funzionanti, per un totale di 122 telecamere.

Con questa iniziativa, che viene varata in collaborazione con l’azienda di San Lazzaro Alma Sicurezza, leader nel settore, l’Amministrazione comunale da una parte dichiara la propria guerra nei confronti di chi abbandona illecitamente i rifiuti, dall’altra, sulla scorta di uno degli obiettivi di mandato, si concentra in particolare su Castel Campeggi, Tavernelle e Sacerno: qui il sistema sarà in grado di individuare e prevenire situazioni di criminalità, concentrandosi soprattutto sulle vie di fuga e accesso alle frazioni.

«Il nostro intento – commenta il Sindaco Giampiero Falzone – è duplice. Anzitutto è un atto di “tolleranza zero” nei confronti di chi abbandona qualunque tipo di rifiuto per strada. L’impegno nostro e dei cittadini virtuosi per il rispetto dell’ambiente, con tutte le iniziative collegate alla raccolta dei rifiuti e in particolare alla differenziata, vengono inficiate da questi comportamenti. Chi contravviene, pertanto, verrà individuato e sanzionato. Le regole sono regole e come tali vanno rispettate a prescindere dal livello di gradimento e riconoscimento: in questo caso il rispetto delle regole è una questione di responsabilità sociale dell’ambiente. Inoltre, l’installazione di telecamere di contesto con rilevamento targa nelle frazioni di Castel Campeggi, Tavernelle e Sacerno, nel rispetto degli impegni di mandato, risponde alla necessità di incrementare la sicurezza in questi luoghi, sia in un’ottica di prevenzione e deterrenza che per il supporto alle attività investigative. Il tutto si inserisce nel quadro dell’auspicio di una migliore qualità della vita, personale e nell’interesse della comunità».