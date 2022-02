Cala l’Irpef per i castelnovesi nella fascia intermedia di reddito. Ieri sera il Consiglio comunale di Castelnuovo Rangone ha votato all’unanimità la modifica al regolamento sull’addizionale comunale, che abbassa dello 0,05 per cento le tasse per i cittadini che percepiscono un reddito annuo dai 28mila ai 50mila euro.

Oltre a confermare l’esenzione totale per chi ha un imponibile fino a 15mila euro, l’Amministrazione comunale ha mantenuto l’aliquota allo 0,6 per cento – tra le più basse in provincia – per la fascia di reddito dai 15mila ai 28mila euro. Da quest’anno, quindi, le aliquote Irpef saranno dello 0,6% per redditi da 15mila a 28 mila euro, 0,65% da 28mila a 50mila euro,0,8% per imponibili oltre i 50mila euro.

Pur nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, la misura adottata dall’Amministrazione comunale intende fornire una prima risposta al periodo di difficoltà che molte famiglie stanno affrontando.

“In questi cinque anni – spiega Massimo Paradisi, Sindaco di Castelnuovo Rangone –, nonostante le mille difficoltà attraversate, abbiamo abbassato l’addizionale comunale per quasi 10mila contribuenti, circa l’85% dei contribuenti totali, senza per questo ridurre i servizi per i cittadini ma anche mettendo in campo azioni straordinarie – solo nel 2021 per oltre 600mila euro – per sostenere famiglie ed attività economiche”.