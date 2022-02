Sbarca a Castelvetro l’iniziativa l’iniziativa ‘Lapam per il sociale’ che si propone di donare computer completamente rigenerati alle scuole, alle associazioni e alle parrocchie del territorio. Questa volta a beneficiare della donazione è stato l’istituto scolastico comprensivo di Castelvetro, 30 computer sono stati consegnati alla scuola Anna Frank, le scuole medie inferiori.

La consegna è stata realizzata da parte del segretario Lapam Castelvetro, Luca Tinti, alla presenza della dirigente scolastica dell’istituto comprensivo, Vincenzina Schiavone, e della vice Sindaco di Castelvetro di Modena, Giorgia Mezzaqui.

“Questi computer – ha scritto la dirigente scolastica Schiavone nel ringraziare Lapam – arricchiranno la dotazione tecnologica e informatica alla scuola secondaria di primo grado Anna Frank. Ringraziamo per la vicinanza al mondo della scuola e il lavoro svolto per il futuro dei nostri ragazzi”. “Abbiamo accettato con piacere la richiesta arrivata da Comune e Istituto comprensivo – afferma Luca Tinti, segretario Lapam Castelvetro -, per donare questi computer alla scuola Anna Frank. Si tratta di un investimento importante per il bene comune, in particolare come gesto di attenzione nei confronti di chi ha più necessità e degli studenti, che rappresentano il nostro futuro”.

“Spesso come amministratori parliamo di scuola e la vera sfida per noi è capire veramente quelle che sono le esigenze degli istituti – conclude la vice Sindaco Mezzaqui -. Questi computer sono per me una grande carezza, una grande opportunità. Viviamo momenti difficili, alcune famiglie non possiedono nemmeno un computer a casa. Offrire quindi la possibilità di usufruire di mezzi consoni significa dare a tutti la possibilità di scoprire e apprendere il mondo digitale. Ecco, questo è il vero valore di questo progetto e dei progetti che ci proponiamo di perseguire sempre: dare a tutti le medesime possibilità per una cultura accessibile. Ringrazio quindi Lapam per avere avuto uno sguardo aperto e un obiettivo educativo così importante”.