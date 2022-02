Un’altra giornata dedicata alle vaccinazioni dei più giovani, in particolare gli studenti delle scuole del territorio. Sabato 19 febbraio è in programma un nuovo Open Day, con due sedute dedicate alla fascia di età 5-11 anni: una a Sassuolo presso la Pediatria di Comunità situata nella Casa della Salute “Orizzonte di Salute”, in viale Fratelli Cairoli 19, dalle 8.30 alle 15.30, e l’altra presso la Pediatria di Comunità di Carpi situata al Poliambulatorio 2 con ingresso da piazzale Donatori di Sangue 3 dalle 9 alle 12:30

Pur trattandosi di un open day, per agevolare le famiglie ed evitare assembramenti nel giorno della vaccinazione, è richiesta la compilazione del form di candidatura che è attivo già da oggi all’indirizzo www.ausl.mo.it/vaccino-covid/open-day-5-19-anni.

Come per i precedenti open day, invece, le sessioni per i ragazzi dai 12 anni in su si terranno all’interno dei Punti vaccinali territoriali aperti sabato, riportati sotto, con accesso senza prenotazione sia per avviare il ciclo vaccinale, sia per ricevere la dose booster (a distanza di almeno 4 mesi dal completamento del ciclo primario).

Per la fascia 12-19 anni sarà possibile la vaccinazione nei seguenti Punti vaccinali:

Modena, dalle ore 8 alle ore 13.00

Carpi, dalle ore 8.30 alle ore 13:30

San Felice sul Panaro, dalle ore 9 alle 13

Vignola (Brodano), dalle ore 8.30 alle ore 19

Pavullo, dalle ore 10 alle ore 19.45

Castelfranco Emilia, dalle ore 8:30 alle 12:30

Sassuolo (Fiorano), dalle ore 8 alle ore 14

Documenti e moduli da portare il giorno della vaccinazione e ulteriori informazioni utili sono disponibili al link sono disponibili ai link www.ausl.mo.it/vaccinocovid-modulistica

Si raccomanda di presentarsi all’appuntamento con i moduli già compilati. Per i minorenni è necessario almeno un genitore e la copia del documento di identità di entrambi.