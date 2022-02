Ieri mattina la Squadra Volante ha proceduto al controllo di uno stabile in stato di abbandono in via delle Rose, dove era stata segnalata la presenza di movimenti sospetti. All’interno, è stato rintracciato un uomo di 31 anni, accompagnato in Questura per la sua completa identificazione in quanto privo di documenti di riconoscimento. Al termine degli accertamenti, lo stesso è stato denunciato in stato di libertà per aver fornito false generalità e per inosservanza delle norme sugli stranieri. Irregolare sul Territorio Nazionale, la sua posizione è in trattazione presso l’Ufficio Immigrazione. Seguirà la richiesta di messa in sicurezza dell’immobile, al fine di scongiurare ulteriori occupazioni abusive.

Intorno alle ore 1.00 di questa notte, sempre la Squadra Volante è intervenuta presso il parco Novisad, in ausilio ai militari dell’Esercito impiegati nel dispositivo “Strade Sicure” che presidiano l’area, per un soggetto molesto in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di alcool. Il giovane, risultato un 26enne destinatario di Avviso orale e di Daspo urbano emessi dal Questore di Modena rispettivamente nel febbraio 2021 e nel gennaio scorso, è stato denunciato in stato di libertà per inottemperanza alla misura di prevenzione in atto, nonché sanzionato amministrativamente per ubriachezza molesta.

Invece, sabato sera 12 febbraio, la Polizia Stradale della Sottosezione Modena Nord, nel corso di un posto di controllo presso il casello autostradale di Canossa-Campegine, ha denunciato in stato di libertà un uomo di 44 anni per guida sotto l’influenza dell’alcool.

Sempre nella giornata di sabato, gli agenti della Stradale hanno deferito all’Autorità Giudiziaria un soggetto, fermo presso l’area di parcheggio di Calvetro, sull’A22 che, a seguito di controllo, è risultato irregolare sul territorio nazionale.