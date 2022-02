L’Emilia Romagna festeggia con il 10eLotto: nel concorso del 12 febbraio, come riporta Agipronews, un fortunato giocatore di Mirandola è riuscito a centrare una vincita pari a 25 mila euro con un 7 Doppio Oro. L’ultima estrazione del 10eLotto ha distribuito premi per 23,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 449,4 milioni dall’inizio dell’anno.



