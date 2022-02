Durante un posto di controllo in località Solignano, nel comune di Castelvetro, i componenti di una pattuglia della Polizia Locale dell’Unione Terre di Castelli hanno impartito l’alt ad una autovettura Fiat Punto che non si è fermata, dandosi alla fuga. La pattuglia si è messa all’inseguimento del veicolo che si è poi fermato dopo un centinaio di metri. Alla guida dell’auto si trovava una donna residente a Sassuolo, di anni 41, di nazionalità italiana, la quale è risultata sprovvista di patente di guida in quanto revocata, con il veicolo non assicurato, e con un tasso alcolemico quattro volte superiore al limite di legge.

Dai successivi controlli è risultato che il veicolo fermato era già posto sotto sequestro e che la donna era già stata sanzionata per guida senza patente. Per questi motivi si è proceduto a deferire la conducente all’Autorità Giudiziaria per guida senza patente reiterata nel biennio, guida in stato d’ebbrezza, e violazione di sigilli. Veicolo sanzionato per mancanza, ancora una volta, di copertura assicurativa obbligatoria e revisione.