“Alle 20, appena dopo la prima scossa, si è subito attivato il sistema di Protezione Civile, che ha poi portato all’apertura del COC (Centro Operativo Comunale), tuttora in funzione. Questa mattina sono state organizzate dieci squadre di tecnici, composte da due persone ciascuna, per i controlli nei plessi scolastici di competenza dell’Amministrazione comunale. Al momento non sono stati segnalati danni né criticità”. Così l’Assessore alla Protezione Civile, Mariella Lugli.

“La Polizia Locale – prosegue Lugli – è rimasta in servizio tutta notte, ricevendo molte telefonate da cittadini spaventati: in un caso di particolare agitazione, il Comandante e la Vice si sono recati sul posto per verificare di persona, riuscendo a tranquillizzare la famiglia.

Colgo l’occasione per ringraziare tutti gli operatori e i tecnici, che hanno dimostrato anche in questa occasione come la “macchina” della Protezione Civile cittadina sia pronta e rodata” conclude l’Assessore alla Protezione Civile.