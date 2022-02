A grande richiesta si aggiungono due nuove date per lo show di Gianni Morandi in esclusiva nazionale al Teatro Duse di Bologna. La residency ‘Stasera gioco in casa’ andrà, quindi, in scena anche il 26 e il 27 febbraio 2022 (sabato alle ore 21, domenica alle 16). Le prevendite sono già aperte presso la biglietteria del Teatro Duse, on line e presso i punti vendita del circuito Vivaticket (info su teatroduse.it). Sono, inoltre, ancora disponibili le ultime poltrone per la data già annunciata del 17 febbraio.

TUTTE LE DATE

17, 26, 27 febbraio 2022 – NUOVE DATE – 8 e 9 febbraio 2022 (recuperi Stagione 2019/2020).

Biglietti da 29,00 a 79,00 euro – Teatro Duse – Via Cartoleria, 42 Bologna – Tel. 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it. Dal martedì al sabato, dalle ore 15 alle 19 e da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. On line: teatroduse.it | Vivaticket.it