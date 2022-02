Deciso cambio di passo a Castelfranco Emilia nella comunicazione tra l’Ente e tutta la Comunità: l’Amministrazione comunale ha infatti deciso di attivare all’applicazione “Comuni-Chiamo” per rendere ancora più efficace l’interazione diretta tra cittadini, operatori comunali e autorità. “Comuni-Chiamo” infatti è un’APP, peraltro già disponibile per tutti i sistemi operativi, che permette di fare segnalazioni alle autorità competenti in modo chiaro, semplice e diretto, riducendo la burocrazia e i tempi di gestione delle segnalazioni, avvicinando così sempre di più la Comunità e il Territorio con l’Amministrazione.

Ma come funziona? Tutto molto semplice, con pochissimi passaggi di estrema chiarezza, pressoché intuitiva. Basta scaricare l’applicazione sul proprio smartphone, registrare i propri dati anagrafici, scegliere il comune di appartenenza tra quelli presenti, dopodiché si può accedere a una lista di possibili ambiti in cui descrivere l’evento da segnalare, quali ad esempio strade, illuminazione, segnaletica, decoro urbano, rifiuti, acqua, verde pubblico, edifici pubblici, servizi pubblici, animali, arredo urbano e piste ciclabili. La segnalazione descritta dall’utente arriverà automaticamente all’ufficio di competenza che, una volta ricevuto l’avviso, si occuperà di rispondere al cittadino il quale non riceverà una nota automatica elaborata da un computer, bensì una risposta concreta dall’operatore competente con il riscontro oggettivo sulla segnalazione inviata.

“Con l’attivazione di questa Applicazione andiamo a rivoluzionare completamente la nostra interazione con tutto il territorio – dichiara soddisfatto il Sindaco di Castelfranco Emilia Giovanni Gargano ricordando come – da quando ci siamo insediati abbiamo fondato sin da subito la nostra azione amministrativa sulla chiarezza e sulla concretezza. Oggi facciamo un ulteriore ed importante passo in avanti per rendere ancora più rapida ed efficiente la nostra risposta laddove, grazie alla collaborazione costruttiva con i nostri concittadini, risulti necessario il nostro intervento”.

Una disamina pienamente condivisa anche dall’Assessore alla Comunicazione Istituzionale Leonardo Pastore che sottolinea come questa novità rappresenti “un importantissimo passo in avanti, sia sotto il profilo dell’innovazione tecnologica, sia per quanto attiene le dinamiche comunicative. Con quest’APP, infatti, andiamo ad abbattere qualsivoglia distanza, rendendo la comunicazione costantemente chiara e diretta, e con essa, il confronto, sempre con approccio costruttivo, con la nostra cittadinanza. Nell’epoca dei social pressoché imperanti, noi desideriamo fare un ulteriore passo in avanti con l’auspicio che ogni eventuale problematica venga segnalata attraverso i canali ufficiali, non che rimanga uno “strillo” sotto forma di post fine a sé stesso: l’obiettivo, infatti, non è strappare qualche like qua e là, ma trovare la soluzione di ogni eventuale problematica. Senza bacchette magiche, ma con dialogo e, perché no, attraverso un proficuo gioco di squadra”.

“Non ci stancheremo mai di ripetere che non vogliamo lasciare nulla al caso – aggiunge Matteo Silvestri, Assessore al Decoro Urbano – e quest’implementazione tecnologico-comunicativa va proprio in questa direzione. Ogni cittadino ha legittimamente il diritto, ma direi anche il dovere civico, di segnalare ogni eventuale anomalia, anche quelle che potrebbero sembrare meno urgenti: ciò che conta è farlo attraverso i canali dedicati per ottimizzare le risposte e i tempi di intervento. Senza dimenticare che talvolta ci sono problematiche per le quali è già definito dal nostro crono-programma l’intervento risolutivo: questa applicazione ci darà la possibilità di rispondere ad ogni cittadino in maniera diretta e profilata, evidenziando, ad esempio, la tempistica precisa per l’intervento”.