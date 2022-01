Torna in Appennino l’opportunità degli open day, offerta ai cittadini per aumentare la copertura vaccinale che ad oggi in questo Distretto è pari all’89.6% per gli over12.

Martedì 1 febbraio, dalle ore 8.30 alle 18, presso l’hub vaccinale di Castiglione dei Pepoli open day dedicato a tutti gli over12, con priorità per le categorie e fasce d’età con obbligo vaccinale. A disposizione un numero a complessivo di 250 dosi di vaccino anticovid tra prime, seconde dosi e booster.

Il giorno successivo, mercoledì 2 febbraio, sempre dalle ore 8.30 alle 18.00 l’iniziativa sarà replicata presso l’hub vaccinale di Silla.

Un’occasione in più per facilitare l’accesso alla vaccinazione e far correre l’immunizzazione, proteggendo così la salute dei singoli e dell’intera comunità.