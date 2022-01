La Provincia di Reggio Emilia informa che martedì 1 febbraio, a partire dalle 8.30, sulla Sp 47 Bagnolo-Correggio, in comune di Bagnolo in Piano, si viaggerà a senso unico alternato regolato da movieri e limite di velocità a 30 km/h fino al termine dei lavori di ripristino della banchina stradale a seguito di incidente da parte della ditta Cisa Ecologia.

Senso unico alternato regolato da movieri e limite di velocità a 30 km/h anche dalle 8,30 alle 17,30 di venerdì 4 febbraio (o il giorno successivo in caso di pioggia) sulla Sp 73, in comune di Canossa, per consentire lo svolgimento in sicurezza di lavori di manutenzione sulla cabina da parte della ditta E-Distribuzione.