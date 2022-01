Unioncamere Emilia-Romagna, partner della rete Enterprise Europe Network, in collaborazione con le Camere di commercio della regione, promuove l’evento di matchmaking (b2b) On-line EU Fashion Match Amsterdam 11.0. Si tratta di una serie di incontri bilaterali, riservati a tutti gli operatori del settore tessile & fashion, in programma dal 30 gennaio al 1 febbraio 2022.

Il b2b Eu FashionMatch 11.0 è organizzato dalla Netherlands Enterprise Agency / Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) come membro della Enterprise Europe Network (EEN) e membro del Sector Group Textile and Fashion, impegnato a riunire i produttori europei di moda e tessili per migliorare le opportunità e le partnership commerciali trovando partner per progetti comuni, esplorando nuovi mercati e condividendo conoscenze, idee, innovazione e ispirazione.

Possono prender parte all’evento b2b: stilisti di moda; marchi di moda (abbigliamento/accessori di moda); aziende produttrici di tessuti e accessori; rivenditori, distributori, agenti di vendita, negozi di moda; piattaforme di e-commerce; agenzie di PR, coaching, marketing e consulenti aziendali; acquirenti/agenti commerciali; Università/Istituti di R&S alla ricerca di nuove partnership, servizi di riciclaggio (chimico e meccanico) e smistamento.

La partecipazione è gratuita previa registrazione e iscrizione al link:

https://fashionmatch-11th-edition-online.b2match.io/signup

Nella sezione: “REGISTER NOW” indicare come “SUPPORT OFFICE” di riferimento Unioncamere Emilia-Romagna.

Ulteriori informazioni sull’evento al link: https://fashionmatch-11th-edition-online.b2match.io/

Le aziende registrate potranno richiedere incontri consultando il catalogo online direttamente dalla piattaforma e selezionando i partner internazionali più interessanti per il proprio business.

Come l’edizione 2021, anche questa si svolgerà on line per l’emergenza Covid 19, ma prosegue comunque la serie di una fiera, Modefabriek che, nell’edizione in presenza, svoltasi fino al 2020, ha raccolto una media di circa 19mila visitatori professionali da tutto il mondo.

Ciò conferma l’importanza della manifestazione che rappresenta una piattaforma internazionale per scoprire nuove tendenze e incontrare operatori provenienti dall’Europa.

Per informazioni e assistenza nella procedura d’iscrizione e richiesta incontri: Unioncamere Emilia-Romagna Enterprise Europe Network – SIMPLER tel. 051-6377034 e-mail: simpler@rer.camcom.it

Il servizio rientra nelle attività di Enterprise Europe Network, che è la più grande rete a supporto delle Piccole e Medie Imprese, creata nel 2008 dalla Commissione Europea al fine di accrescere il potenziale innovativo e competitivo delle imprese e la loro dimensione internazionale.