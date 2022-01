“Il neo segretario del PD Sassolese Ravazzini tende a scalpitare, ma essendo fresco di nomina lo capiamo e cogliamo l’occasione per augurargli buon lavoro. Possiamo rassicurarlo che a Sassuolo tutti i progetti lasciati dagli assessori uscenti, che approfittiamo per ringraziare di nuovo per l’ottimo lavoro profuso per la Città, stanno andando avanti, infatti un’amministrazione non dipende esclusivamente dalla quantità di assessori ma dalla qualità del lavoro messo in campo dall’amministrazione”. Luca Volpari, per Gruppo Lega S.P., replica così alla dichiarazione di Lorenzo Ravazzini, segretario PD Sassuolo.

“Inoltre – aggiunge Volpari – lo informiamo che ci siamo giustamente preso il tempo per fare alcune considerazioni, insieme al sindaco sui nomi e che presto l’amministrazione vedrà forze fresche al suo interno. Più che altro, riteniamo che invece di interessarsi ai numeri della giunta sassolese, il PD dovrebbe concentrarsi su quanto avvenuto a Bomporto, che in termini di inadeguatezza e scelte pesanti per i cittadini genera ben più problemi!”