ATER Fondazione, in coerenza con le finalità statutarie e gli indirizzi programmatici della Regione Emilia-Romagna, ha inserito all’interno del proprio programma di attività 2022 l’obiettivo di incrementare la circuitazione internazionale di spettacoli prodotti in Emilia-Romagna.

Ciò avverrà con azioni di partenariato che mirano a sostenere le rappresentazioni all’estero di progetti realizzati insieme ad operatori dello spettacolo dal vivo con sede legale e/o operativa in Emilia-Romagna, a cui si offre anche una consulenza amministrativa, tecnica e logistica.

Gli operatori e le compagnie emiliano-romagnole che abbiano quale principale finalità istituzionale quella di realizzare e/o promuovere spettacoli dal vivo sono invitati a presentare la propria proposta dal 1° al 28 febbraio 2022.

Il bando è consultabile online dal 20 gennaio su https://www.ater.emr.it/it/news/proposte-di-partenariato-2022.

Come funziona

Dopo aver ricevuto le candidature nei tempi e nelle modalità indicate dal bando, ATER Fondazione svolgerà un’istruttoria per verificare la sussistenza dei requisiti formali e di idoneità del progetto a cura dell’Ufficio Progetti Internazionali e di un Nucleo di Valutazione. La comunicazione degli esiti verrà pubblicata sul sito di ATER e inviata via PEC al soggetto ritenuto idoneo. In caso di accordo di partenariato ATER Fondazione si impegnerà a coprire i costi dei viaggi all’estero del personale artistico e tecnico e i costi dei trasporti. Il periodo di svolgimento dei progetti dovrà essere compreso tra il 15 marzo e il 31 dicembre 2022.

Per maggiori informazioni:

https://www.ater.emr.it/it/news/proposte-di-partenariato-2022 e sulla pagina Facebook di ATER Fondazione.