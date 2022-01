Un murales per raccontare l’Eccidio delle Fonderie di Modena, realizzato dal Collettivo Fx e ideato attraverso un percorso partecipato tra cittadinanza attiva, memoria e arte. Riparte da qui il progetto “9 gennaio, oggi” che ha inaugurato il 2022 con il manifesto temporaneo a cura di Collettivo Fx e Carlo Cremaschi e un trekking storico nei luoghi della memoria che ha fatto il tutto esaurito. Tra gennaio e marzo sono in programma una serie di appuntamenti per portare avanti una riflessione collettiva e partecipata sui fatti del 9 gennaio 1950 attraverso approfondimenti e azioni di arte pubblica che coinvolgono associazioni, istituzioni e università.

Partendo dall’Eccidio delle Ex Fonderie si sviluppano percorsi su memoria, futuro, diritti, lavoro, rigenerazione urbana, arte pubblica e cittadinanza attiva. Venerdì 21 gennaio alle 11, al Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali dell’Università di Modena si terrà un approfondimento tra storia e memoria sui fatti del 9 gennaio. Sabato 22 alle 15.30 si svolgerà la replica del trekking storico nel quartiere in collaborazione con l’Istituto Storico di Modena, già svolto il 9 gennaio: una camminata nei luoghi della memoria, insieme a storici, artisti e testimoni degli eventi che è una rivisitazione del percorso didattico proposto nelle scuole modenesi da Arci Modena con il Multicentro Educativo Memo. Si parte da Strada Albareto (ex podere Transilvania) e la camminata dura circa due ore. Mercoledì 16 febbraio alle 18 allo Spazio Nuovo (viale IV novembre 40/B) incontro pubblico per raccogliere idee e riflessioni per l’ideazione del murales, che verrà poi realizzato su pilastri che sostengono il cavalcavia, in strada Ciro Menotti, a metà marzo. Per partecipare si può inviare una mail a 9gennaio.oggi@gmail.com specificando a quale o quali eventi si vuole aderire.

“9 gennaio, oggi” è un progetto curato da Arci Modena, Collettivo Fx, Cgil Modena, Modena Sobborghi, Città Futura, Vibra Club, Lo Spazio Nuovo, Attivazioni, Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali di Unimore con il sostegno della Fondazione di Modena e il patrocinio del Comune di Modena. Per maggiori informazioni www.arcimodena.org.