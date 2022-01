La Direzione dell’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia informa che da oggi è possibile prenotare la terza dose di vaccinazione contro il COVID. Si può prenotare in farmacia, con CUPWEB o sul Fascicolo Sanitario Elettronico. Si tratta di una modalità che si aggiunge al sistema di invito con sms che l’azienda continuerà a fare. In questo modo, i cittadini che non hanno ancora ricevuto l’invito dell’Azienda, ma per i quali sono già trascorsi 120 giorni dalla seconda dose (dei vaccini Moderna o Pfizer) o dall’unica dose di Johnson, potranno fissare l’appuntamento per la vaccinazione nel giorno e ora a loro più comodo e nella sede vaccinale prescelta.

Per i cittadini che ricevono sms con appuntamento direttamente dall’AUSL, resta attiva la possibilità di spostare la data, l’ora e il luogo per ricevere la somministrazione della terza dose.

Si ricorda che la terza dose potrà essere sia del vaccino Pfizer che Moderna, indipendentemente dal tipo ricevuto per prima e seconda dose. E’ infatti autorizzata la modalità eterologa.

Si ricorda che per ricevere la prima dose di vaccinazione contro il COVID è possibile l’accesso diretto al centro vaccinale, cioè senza bisogno di prenotazione, per tutte le persone dai 12 anni in su, nelle giornate e negli orari elencati di seguito:

Castelnovo ne’ Monti, Centro Prelievi

Lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, dalle 13.30 alle 18.30

Correggio, Centro Prelievi

Lunedì, martedì, giovedì, venerdì, sabato e domenica, dalle ore 13.00 alle 18.00.

Guastalla, Ospedale Civile

Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato dalle ore 7.30 alle 18.00.

Domenica dalle ore 7.30 alle ore 12.30.

Montecchio, Centro Prelievi

Lunedì, martedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica dalle ore 13.30 alle 18.00.

Reggio Emilia

Centro vaccinale tensostruttura IREN, Piazza della Vittoria

Dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 18.00

Padiglione Ziccardi, Campus San Lazzaro, Via Amendola

Dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 18.00

Scandiano, Ente Fiere

Lunedì dalle 15.00 alle 18.00, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato dalle 7.30 alle 18.00, domenica dalle 7.30 alle 12.30.

Infine, si invitano tutti i cittadini, in caso di impossibilità a presentarsi per vaccinazione o tampone molecolare a disdire l’appuntamento seguendo le istruzioni riportate sull’sms di invito.