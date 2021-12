Cominceranno mercoledì 5 gennaio 2022 per terminare sessanta giorni dopo, il 5 marzo, i saldi invernali 2022 in Emilia-Romagna. Ricordiamo che, oltre agli adempimenti burocratici previsti dalla normativa, il prezzo da esporre al consumatore deve riportare tre precise indicazioni: il prezzo normale di vendita, lo sconto o ribasso sul prezzo normale e il prezzo netto finale.

“Anche questa volta – commenta Benedetta Spattini, presidente di CNA Commercio e Turismo di Modena – assistiamo a differenze regionali nella data di inizio che risultano incomprensibili, anche se fortunatamente non riguardano regioni limitrofe alla nostra. In ogni caso è necessario uniformare gli sconti non solo sul piano geografico, ma anche sulle piattaforme online, in modo da offrire le stesse modalità a tutti i modelli distributivi, fisici o elettronici che siano”.