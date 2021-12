La Befana dell’Avis provinciale arriva il pomeriggio del 6 gennaio, per portare in dono a tutte le famiglie la magia di uno spettacolo teatrale da fiaba. L’invito per tutti è al Teatro Tempio di Modena alle 17 del giorno dell’Epifania per lo spettacolo gratuito “I musicanti di Brema”, la celebre storia per bambini (e non solo) che verrà messa in scena per Avis dal Teatro Nero di Modena con la regia di Claudio Calafiore.

Tra musica e fantasia, il pubblico potrà partecipare alle peripezie dei quattro animali protagonisti, l’asino, il cane, la gatta e il gallo, in fuga da un triste destino e in cammino verso una vita insieme, nuova e libera. Un racconto che, con tutti gli ingredienti della classica favola, insegna il coraggio di seguire i sogni, l’importanza della scoperta, la forza dell’essere uniti anche nelle situazioni più difficili. In scena ci saranno gli attori Deborah Ballarini, Paolo Casarini, Graziano Degani, Simone Lanzotti, Massimo Sabato, Fabio Sambri, Sara Sandrolini, Giuseppe Savastano. E ci sarà anche la Befana Avis con un regalo speciale per tutti i bambini presenti. Lo spettacolo, con il patrocinio del Comune di Modena, è ad ingresso libero con prenotazione obbligatoria online su www.teatronero.com per info tel. 349 1476756.