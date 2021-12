La seconda parte della stagione di prosa del Teatro Herberia di Rubiera, ideata e promossa da La Corte Ospitale, prende il via il 21 gennaio 2022: sei appuntamenti, fino al 3 aprile 2022 che avranno tra i protagonisti Frosini/Timpano, Teatro Dei Gordi, Leonardo Lidi, Monica Nappo, Occhisulmondo, Fabrizio Sinisi e Mario Scandale, per una stagione che continua a mettere al centro la comunità e gli artisti. Anche in questa seconda parte di stagione gli spettacoli inizieranno alle ore 20.

Primo appuntamento, il 21 gennaio 2022 appunto, con Il Nero, da Otello di William Shakespeare, con Daniele Aureli, Amedeo Carlo Capitanelli, Chiara Mancini, Raffaele Ottolenghi, Matteo Svolacchia, Giulia Zeetti, regia Massimiliano Burini, una produzione Occhisulmondo, Caracò, Fontemaggiore centro di Produzione. Il Nero si concentra sull’Otello, sul quale viene operata una traduzione e un adattamento per tentare di immaginare un linguaggio più prossimo al nostro tempo. Dramma multiforme e stratificato dove il pubblico e il privato si rincorrono continuamente all’interno di un’architettura fantasmatica che ne oscura i limiti, gli angoli, rendendolo a tratti apparentemente inafferrabile. Ci troviamo in Europa, in un’Europa dove il conflitto razziale, culturale, politico e sociale, viene esasperato da attacchi terroristici, da un nemico invisibile. Che cosa genera la paura? Dove nasce l’odio? Può un’azione descrivere chi sei?

