Il Comune di Reggio Emilia Emilia desidera contribuire al sostegno di soggetti del terzo settore impegnati in attività culturali e di spettacolo e duramente penalizzati dal quadro pandemico ancora in corso. A tal proposito ha indetto un nuovo bando Cultura #RE21/22 con lo scopo di sostenere iniziative volte alla promozione e valorizzazione della cultura dei diritti di ogni cittadino dal 1 ottobre 2021 al 31 dicembre 2022. Su cinquantuno attività ammesse, i progetti selezionati come vincitori sono risultati ventisette in diversi ambiti disciplinari quali, ad esempio, teatro, musica, danza, arte, filosofia, cinema.

“L’adesione di tante associazioni e realtà cittadine alla nuova edizione del bando cultura – dichiara l’assessora alla cultura Annalisa Rabitti – dimostra l’importanza di questo bando. L’obiettivo è quello di sostenere il più possibile le tante realtà locali impegnate, nonostante le difficoltà di questo periodo, a promuovere una cultura per tutti con particolare riguardo per la cultura dei diritti: le tematiche dell’inclusione, delle differenze di genere, delle fragilità”.

Ecco i vincitori del bando Cultura #RE21/22: Dinamica con il progetto “Dinamico festival XII e altre azioni Dinamiche” (foto); LUC con “la LUC: un progetto di cultura, educazione, socialità per tutti e per tutto l’anno”; Cine Club Reggio con “Reggio film festival 2022 – Identità”; Teatro dell’Orsa con “Casa delle storie. Pratiche reali di cura, ascolto, meraviglia”; On Art APS con “Tessere cultura”; Arscomica con “Festival 1. La donna in scena / Festival 2. La commedia dell’arte”. Ma tra i selezionati ci sono anche MM Contemporary Dance Company con “Coexistence”; Amici del quartetto Guido A.Borciani con “Affetti, sentimenti e stati d’animo dalla tradizione vocale e quella strumentale; Associazione cinqueti con “La città dei ragazzi 2022 – seminare, germogliare, crescere; Icarus con “Ritratti e autoritratti”; Fondazione famiglia Sarzi con “Cent’anni dal futuro – centenario dalla nascita di Otello Sarzi 1922-2022; Spazio Neutro con “Neutro 2022”; Compagnia Circolabile con “Palco errante”; Circolo Arci picnic con “picnic! Con l’inchiostro blu”; Associazione. Culturale Cinqueminuti APS con “Focus 360°”; Iscos con “Perche’ io ho vinto – a scuola di diritti”. Infine ci sono Pocket con “Suoni dai balconi 2022- Concerti sospesi nei quartieri di Reggio Emilia; Associazione via Roma Zero con “oasi urbana”; Associazione l’Artificio con “Donne: stereotipi e altre storie”; Iniziativa laica con “Giornate della laicità 2022”; Associazione Nazionale Partigiani d’Italia con “Le radici della democrazia”; XL Art Container con “Elegia del viaggiatore”; Nuovo balletto classico con “Rassegna coreografica “Piet Mondrain”; Sgrintela associazione culturale con “6° memorial Antonio Bonfrisco”; Teatro del cigno con “Il modo per dirlo – Possibilità e insidie del linguaggio”; Zerofavole con “Arti performative per costruire comunita”; Arci Compagnia Nati Scalzi con “Divino”.

Il sostegno a questi progetti anche avviati a decorrere dal 01/10/2021 si inserisce nell’ambito dell’impegno che il Comune di Reggio Emilia destina al rafforzamento della cultura e della coesione sociale, alla salvaguardia delle differenze e al miglioramento della qualità della vita dei cittadini reggiani.

