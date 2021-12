I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna, nella giornata di ieri hanno eseguito un ordine di revoca del decreto di sospensione e ripristino dell’ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Bologna, nei confronti di un 43/enne jugoslavo, senza fissa dimora, disoccupato, pregiudicato.

Lo stesso deve espiare una pena di 4 mesi di reclusione per il reato di falsità materiale commessa dal privato, in quanto nel comune di Casalecchio di Reno nel mese di maggio 2013, in occasione di un controllo di polizia era stato sorpreso con la patente di guida falsa. Il documento infatti gli era stato in precedenza ritirato perché sorpreso durante la guida in stato di ebbrezza.