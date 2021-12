Questa notte intorno alle 2:00, in via Barcaroli a Castellarano un incendio, sviluppatosi per cause ancora in corso di accertamento, ha interessato una struttura adibita a fienile di proprietà di un reggiano ma in uso ad un’azienda agricola di Sassuolo. Le fiamme hanno distrutto circa 300 rotoballe di fieno e una vecchia auto, oltre a danneggiare il capannone di 500 mq. L’incendio non ha interessato altre strutture. I danni sono in corso di esatta quantificazione.

Sul posto i carabinieri della stazione di Castellarano, unitamente ai colleghi del nucleo operativo della compagnia di Castelnovo Monti, e ai Vigili del Fuoco che hanno operato con alcune squadre dei comandi di Reggio Emilia e Castelnovo Monti. Sui fatti fervono gli accertamenti a cura dei militari dell’Arma.