Il presidente Lapam Finale, Sedezzari, e il segretario Ronchetti, hanno incontrato il sindaco di Finale Emilia, Marco Poletti. Nell’incontro i responsabili Lapam del territorio finalese hanno presentato il documento preparato sui bilanci comunali e hanno messo sul tavolo alcuni tra i temi strategici per lo sviluppo del territorio e per il centro storico cittadino.

“Le proposte che abbiamo messo in campo sono diverse, dalla sburocratizzazione all’attenzione per commercio e artigianato, ma abbiamo posto anche alcune questioni legate al nostro territorio. Il Sindaco – proseguono Sedezzari e Ronchetti – ci ha risposto che se avanzeranno risorse dal bando comunale e da altre linee di finanziamento (molto probabilmente da quelle stornate dallo Stato per il mancato incasso dell’Imu sugli immobili inagibili, un fondo che ammonta a circa 500 mila euro) l’intenzione è quella di aprire un bando per incentivare l’ingresso in centro di commercianti tramite sgravi fiscali direttamente agli esercenti e/o ai titolari dei locali. Questa proposta ci trova favorevoli, l’obiettivo è di rimanere in contatto con l’amministrazione per dare il nostro contributo e per verificare quello che sarà possibile mettere in campo. Lo stesso Poletti ha poi garantito che la ricostruzione proseguirà in modo spedito, incrementando le risorse umane sull’ufficio tecnico. Anche questo passaggio è molto importante e strategico e vigileremo affinchè tutto questo venga effettivamente realizzato al più presto”.

“Abbiamo poi presentato al Sindaco il tema del Ponte Vecchio, particolarmente caro al nostro paese – hanno aggiunto presidente e segretario Lapam Finale -, di cui stiamo aspettando la riapertura dopo il sisma del 2012. Il Sindaco ha risposto che a primavera 2022, quando le acque del fiume Panaro cominceranno a scendere, inizieranno i lavori di ristrutturazione del ponte in modo che se tutto andrà per il meglio questo verrà riaperto alla circolazione entro giugno/luglio del 2022. Il Comune ha già stanziato 30.000 euro per la direzione lavori, mentre si sta completando il progetto esecutivo attraverso l’integrazione di tavole tecniche per la messa in sicurezza delle fessurazioni sulla parte muraria. L’auspicio è che sia effettivamente così e che i tempi vengano rispettati, per ridare al paese questa importante infrastruttura”.