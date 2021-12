Magliette, polo, felpe e sciarpe del Sassuolo Calcio per i bambini della pediatria. E’ questo il regalo di ‘Natale’ che i tifosi del “Sasol Club” hanno portato in ospedale questa mattina. “Un enorme grazie a tutti i tifosi nero-verdi che hanno dimostrato di avere un grande cuore” è stato il commento del Direttore della Pediatria, Claudio Rota. Alla consegna dei due cartoni ricolmi di doni ha voluto portare il suo saluto e il plauso per la bella iniziativa di beneficienza anche il Direttore Generale dell’ospedale, Stefano Reggiani.

Nella foto: Stefano Ingrami, Laura Correa Munoz, Stefano Reggiani, Giuliana Galloni, Claudio Rota ed Emanuele Benvenuti