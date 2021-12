Anche questa settimana sono proseguiti i controlli della Polizia Stradale reggiana, specialità della Polizia di Stato, per prevenire e reprimere le condotte stradali più gravi. Con un sostanziale apporto degli uomini del distaccamento polizia stradale di Castelnovo ne’ Monti, coordinati dal sostituto commissario Roberto Rocchi, sono stati fermati e controllati oltre trecento conducenti sulle principali strade della nostra provincia.

In particolare la Polizia di Stato si è concentrata sul mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per i bambini, una brutta abitudine – quest’ultima – ancora troppo diffusa.

I controlli hanno riguardato sia le strade statali che quelle secondarie (provinciali), soffermandosi in maniera particolare nelle località dove si sono verificati gli incidenti stradali più gravi.

Al termine del servizio – che ha visto impiegate 4 pattuglie complessive – sono state contestate una trentina di violazioni specifiche (il 10% dei fermati e controllati), oltre ad alcune altre sempre a carico dei medesimi contravvenzionati.

Ad un conducente è stata ritirata la patente di guida, per il successivo periodo di sospensione, poiché trovato per la seconda volta a non fare uso delle cinture di sicurezza; ad un secondo conducente il mancato utilizzo dei sistemi di ritenuta ha consentito di scoprire anche la mancata revisione del veicolo, a motivo del quale il mezzo è stato sospeso dalla circolazione.

Sono stati 5, infine, i contravvenzionati risultati passeggeri e non conducenti, mentre al ritorno dalla scuola, due genitori viaggiavano lasciando il figlio minorenne – che si trovava nei sedili posteriori – completamente libero di muoversi all’interno dell’abitacolo.

I controlli della Polizia di Stato proseguiranno anche nelle prossime settimane, soprattutto in concomitanza con gli spostamenti legati alle festività natalizie.