Nei prossimi giorni sono previsti interventi sul verde pubblico di San Felice sul Panaro. Saranno abbattuti, in aree di proprietà comunale, 28 piante di alto fusto e 90 di media grandezza. La decisione è arrivata a seguito di una perizia effettuata da un botanico che ha verificato come le piante fossero secche e deperienti e costituissero quindi un potenziale pericolo in caso di eventi meteorologici avversi.

Inoltre è stato programmato un intervento di potatura ai margini di via Perossaro Vecchia e nel tratto di via Perossaro, in prossimità dell’ingresso dello stabilimento industriale ex Del Monte. Qui sono presenti diversi platani ad alto fuso, di altezza superiore a 20 metri con sviluppo della chioma che invade sia la sede stradale che le proprietà private, con conseguente pericolo di caduta dei rami. Di qui l’intervento del Comune che porterà a un diradamento dei getti più vigorosi, alla rimonda del secco e all’innalzamento delle chiome.