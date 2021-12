Domani, venerdì 17 dicembre 2021 alle ore 21.00 andrà in scena al Ruggeri di Guastalla un altro spettacolo della stagione teatrale 2021-22: “Imparare ad amarsi”, di Pierre Palmade e Muriel Robin con Pino Insegno e Alessia Navarro. Regia Siddhartha Pestinari Produzione UAO Spettacoli.

È una storia d’amore come tante. Un matrimonio, un divorzio, un rincorrersi di dubbi, mancanze e rancori. Poi la vita che riprende colore con nuovi amori, nuove promesse e rinnovati “per sempre”. Poi, forse, un riavvicinamento, perché, come dicono i saggi, talvolta bisogna perdersi per ritrovarsi. La forza di questo testo, che ha registrato per anni il tutto esaurito in Francia, è l’originalità della struttura: sembra ispirato a Le sedie di Ionesco, in cui gli attori interagiscono con decine di altri personaggi invisibili ma reali, creando siparietti.

Biglietti da 7 ai 22 euro. Per info: tel. 0522-839756-61-57