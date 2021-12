Il prefetto Francesca Ferrandino lascia Bologna, chiamata a Roma per guidare il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Viminale. La decisione è del Consiglio dei ministri.

“Alla Prefetto Francesca Ferrandino vanno le nostre sincere congratulazioni e un ringraziamento, a nome della città, per il lavoro svolto insieme. Una collaborazione che è stata sempre leale e costruttiva, e che credo abbia fatto bene a Bologna”. Così il sindaco Matteo Lepore in merito al nuovo incarico del Prefetto Ferrandino.

“Siamo dispiaciuti che questa esperienza positiva debba interrompersi, ma siamo certi che continueremo a collaborare insieme in altre forme, considerato il delicato incarico che la Prefetto Ferrandino andrà a ricoprire.

Saprà affrontarlo con le dimostrate doti di competenza, spirito di servizio e onore”.