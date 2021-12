In relazione alla chiusura del ponte di via Monzani da ieri pomeriggio per l’installazione di alcune gru inerenti i lavori in corso all’Isolato Maestà, interviene il Sindaco di Castelnovo Enrico Bini:

“So che la chiusura temporanea ha allarmato diversi commercianti, specialmente di piazza Gramsci. Mi sono sentito ripetutamente con alcuni di loro sia nella giornata di ieri, martedì, che questa mattina e ho percepito da parte loro, soprattutto nelle comunicazioni intercorse oggi, la comprensione che la situazione è temporanea e che comporta disagi limitati. Specifico infatti che a restare chiuso, fino alle ore 17 di venerdì, 17 dicembre, è esclusivamente il ponte di via Monzani, per l’installazione di una gru relativa all’intervento di riqualificazione dell’Isolato Maestà, il grattacielo oggetto di un importante progetto di riqualificazione energetica condotto da Iren. Restano accessibili senza problemi quindi tutte le strade e le piazze centrali dello shopping, anche in questi tre giorni di chiusura: via Roma, le piazze Peretti e Martiri, così come la stessa piazza Gramsci, che è raggiungibile in auto sia utilizzando via Don Bosco che via Franceschini. E parcheggiando in centro, è molto rapido raggiungere la stessa piazza anche a piedi, in pochi minuti. Ieri sera ha creato qualche fraintendimento un cartello di deviazione con le indicazioni per Parma apposto all’ingresso del paese: alcuni hanno infatti inteso che fossero previste chiusure stradali più estese. Oggi il cartello è stato rimosso. Ci rendiamo conto comunque che la chiusura del ponte possa comportare qualche disagio ma crediamo che potranno essere limitati. Del resto l’installazione delle gru era agli ultimi giorni utili prima della scadenza dei permessi: dovevano essere installate già all’inizio del mese, ma c’era stato un rinvio in occasione di alcuni eventi che dovevano avere luogo proprio in piazza Gramsci. Superare i termini ultimi avrebbe comportato un aggravio di costi che sarebbe ricaduto anche sui condomini dell’Isolato Maestà. Nel weekend comunque sarà ripristinata la viabilità regolare, e siamo in costante contatto con Iren affinchè i tempi di chiusura possano essere contenuti al massimo”.